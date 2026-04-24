Košarkaši Monaka pobedili su na domaćem terenu ekipu Barselone i tako se plasirali u plej-of Evrolige gde će ih čekati Olimpijakos.

U prethodnom kolu plej-ina, Panatinaikos je pobedio Monako u Atini i tako se kao sedmoplasirani plasirao u Top 8, dok je Zvezda izgubila od Barselone.

Potom, Katalonci su izgubili od Monaka i ostali bez plej-ofa.

Tako je kompleitrana i cekolupna slika kada je reč o plej-ofu.

Parovi četvrtfinala Evrolige:

Olimpijakos - Monako

Fenerbahče - Žalgiris

Valensija - Panatinaikos

Real Madrid - Hapoel Tel Aviv

Pobednici ovih duela boriće se za titulu i plasman na Fajnal for, koji se ove godine igra u Atini.