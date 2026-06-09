Muška rukometna reprezentacija Srbije nalazi se u drugom šeširu uoči žreba za Svetsko prvenstvo, koje će biti održano od 13. do 31. januara 2027. godine u Nemačkoj, potvrdila je danas Međunarodna rukometna federacija (IHF).

U saopštenju se navodi da je Savet IHF-a dodelio Turskoj i Saudijskoj Arabiji specijalne pozivnice za učešće na SP 2027. godine.

Žreb za SP 2027. biće održan sutra od 18 časova u Minhenu.

Na turniru će učestvovati 32 reprezentacije, koje će biti podeljene u osam grupa sa po četiri selekcije. Plasman u drugu fazu SP izboriće po tri prvoplasirane selekcije iz svake grupe, dok će četvrtoplasirane reprezentacije nastaviti takmičenje u Prezident kupu.

U prvom šeširu biće: Danska, Nemačka, Hrvatska, Island, Portugalija, Švedska, Egipat i Argentina. Pored Srbije u drugom šeširu se nalaze: Francuska, Slovenija, Norveška, Španija, Italija, Farska Ostrva i Severna Makedonija.

Treći šešir čine: Grčka, Poljska, Brazil, Bahrein, Tunis, Zelenortska Ostrva, Čile i SAD, a četvrti: Katar, Kuvajt, Japan, Alžir, Angola, Urugvaj, Turska i Saudijska Arabija.