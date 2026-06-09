Stadion FK Partizan u Humskoj već dugo vapi za renoviranjem. Taj projekat je više puta odložen, ali izgleda da će uskoro doći na red i to uz pomoć UEFA i Vlade Srbije, sve zbog Evropskog prvenstva za fudbalere do 21 godine koje održavaju Srbija i Albanija 2027. Kako će se utakmice igrati na Partizanovom stadionu, iz Niona su stigle smernice šta je neophodno da se popravi. Uz to, Odbor za hitna pitanja FSS odredio je još 12 stadiona u Srbiji na kojima će biti izvršeni infrastrukturni radovi.

Odbor za hitna pitanja FSS identifikovao je 12 stadiona na kojima će biti izvršeni infrastrukturni radovi, a sve uz pomoć Vlade Srbije uz preporuku UEFA u cilju što bolje ogranizacije EP za mlade 2027. godine. Novac je obezbeđen uz podršku Vlade Srbije, u skladu sa preporukama UEFA i priprema za organizaciju Evropskog prvenstva mladih reprezentacija 2027.

Što se Beograda tiče, radova će biti na stadionima Zvezde i OFK Beograda, a zanimljivo je da su se crveno-beli odrekli 600.000 evra novca namenjenog za radove, te će sve finansirati iz budžeta kluba. Pored ova dva stadiona, sređivaće se i novosadski "Vujadin Boškov", Sportski centar FSS, gde će biti urađena kompletna rekonstrukcija terena, a stići će i novi reflektori. SLoven iz Rume takođe dobija istovetan projekat, šabačka Mačva dobija novi travnjak...



Loznica i Lagator imaće radove kako na glavnom, tako i na pomoćnom terenu, a rekonstrukcija će biti i na stadionima Radničkog iz Niša i ŽFK Mašinca iz Leskovca.