Svetsko prvenstvo u fudbalu počinje u četvrtak utakmicom Meksika i Južne Amerike od 21.00.

Srbija neće igrati na ovogodišnjem Mundijalu, ali će gledaoci u našoj zemlji imati priliku da prate sve utakmice, doduše, samo na jednom TV kanalu.

Arenasport će prenositi svih 104 duela na kanalu Arena Premium 1, a pola od toga (52) biće prenošeno i na Radio Televiziji Srbije.

Spisak svih utakmica koje će biti na RTS:

11. jun, 21.00: Meksiko – Južna Afrika

12. jun, 21.00: Kanada – BiH

14. jun, 00:00: Brazil – Maroo

14. jun, 22.00: Holandija – Japan

15. jun, 21.00: Belgija – Egipat

16. jun, 21.00: Francuska – Senegal

17. jun, 22.00: Engleska – Hrvatska

18. jun, 21.00: Švajcarska – BiH

19. jun, 21.00: SAD – Australija

20. jun, 00.00: Škotska – Maroko

20. jun, 19.00: Holandija – Švedska

20. jun, 22.00: Nemačka – Obala Slonovače

21. jun, 21.00: Belgija – Iran

22. jun, 19.00: Argentina – Austrija

23. jun, 22.00: Engleska – Gana

24. jun, 21.00: Švajcarska – Kanada

25. jun, 00.00: Škotska – Brazil

25. jun, 22.00: Ekvador – Nemačka

26. jun, 21.00: Norveška – Francuska

27. jun, 23.00: Hrvatska – Gana

Pored toga RTS će imati stručne konsultante u idu Aleksandra Jankovića, Miroslava Vjetrovića, Radeta Bogdanovića i Milana Laneta Jovanovića.