Svetsko prvenstvo u fudbalu počinje u četvrtak utakmicom Meksika i Južne Amerike od 21.00.
Srbija neće igrati na ovogodišnjem Mundijalu, ali će gledaoci u našoj zemlji imati priliku da prate sve utakmice, doduše, samo na jednom TV kanalu.
Arenasport će prenositi svih 104 duela na kanalu Arena Premium 1, a pola od toga (52) biće prenošeno i na Radio Televiziji Srbije.
Spisak svih utakmica koje će biti na RTS:
11. jun, 21.00: Meksiko – Južna Afrika
12. jun, 21.00: Kanada – BiH
14. jun, 00:00: Brazil – Maroo
14. jun, 22.00: Holandija – Japan
15. jun, 21.00: Belgija – Egipat
16. jun, 21.00: Francuska – Senegal
17. jun, 22.00: Engleska – Hrvatska
18. jun, 21.00: Švajcarska – BiH
19. jun, 21.00: SAD – Australija
20. jun, 00.00: Škotska – Maroko
20. jun, 19.00: Holandija – Švedska
20. jun, 22.00: Nemačka – Obala Slonovače
21. jun, 21.00: Belgija – Iran
22. jun, 19.00: Argentina – Austrija
23. jun, 22.00: Engleska – Gana
24. jun, 21.00: Švajcarska – Kanada
25. jun, 00.00: Škotska – Brazil
25. jun, 22.00: Ekvador – Nemačka
26. jun, 21.00: Norveška – Francuska
27. jun, 23.00: Hrvatska – Gana
Pored toga RTS će imati stručne konsultante u idu Aleksandra Jankovića, Miroslava Vjetrovića, Radeta Bogdanovića i Milana Laneta Jovanovića.
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