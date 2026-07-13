Fudbalski analitičar Rade Bogdanović imao je društvo u studiju RTS gde je komentarisao dešavanja na Svetskom prvenstvu zajedno sa Miroslavom Vjetrovićem.

Njih dvojica su se dotakli raznih tema, a jedna od njih bila je i kako bi Rade Bogdanović mogao da "zameni" Đanija Infantina na mestu predsednika FIFA.

- Malo je falilo da Rade Bogdanović dođe na mesto Infantina. Ti imaš tri ćerke, a Infantino ima četiri ćerke. Ti si tu negde, da si stigao do četvrte ćerke mogao si da razmišljaš o FIFA - rekao je Vjetrović.

Nakon toga je Bogdanović otkrio da je Infantina odgajila žena sa Balkana.

- Pročitao sam podatak da ga je u mladosti odgojila neka žena sa Balkana.

Vjetrović je potvrdio.

- Jeste, pomagala. On je italijanskog porekla, on je Švajcarac, izabran 2016. godine i dalje gura svoj mandat.