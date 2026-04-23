Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke se oglasio putem Instagrama i posle poruku svim navijačima nakon kraja sezone crveno-belih u eliti.

KK Crvena zvezda je porazom od Barselone (80:72) u plej-inu u Blaugrani završila sezonu u Evroligi. Navijači, razume se, nisu bili zadovoljni učinkom, ali i onim što su videli na terenu u Španiji, a čini se da su se utisci slegli i pojedincima iz ekipe.

Čima Moneke se oglasio putem Instagrama i poslao poruku "delijama".

-Nažalost, ja i moj tim nismo ostvarili naše ciljeve u Evroligi ove sezone i preuzimam odgovornost za to. I dalje verujem da gradimo nešto posebno, zato nemojte još da odustajete od nas. Najbolje tek dolazi… kad god to bilo - napisao je Čima Moneke na Instagramu.