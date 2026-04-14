Završnica Evroliginog turnira će se održati u Atini (22. do 24. maja), a osim seniorskih timova, sastaće se i juniori.

Srbija će imati predstavnika u vidu Crvene zvezde, a učestvovaće još Cedevita Olimpija, Barselona, Insep, Next Generation Team, Real Madrid, Žalgiris i Panatinaikos, saopšteno je na zvaničnom sajtu Evrolige.

U odnosu na seniore, F4 za juniore će početi dan ranije, a Žalgiris je aktuelni šampion. Litvanci su prošle godine u Abu Dabiju osvojili turnir.

Sistem takmičenja je turnirski. Ekipe će biti podeljene u dve grupe, a pobednici će u nedelju – 24. maja, odmeriti snage u finalu takmičenja.