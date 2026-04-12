Siner je trijumfovao i u Monte Karlu, pošto je u finalu nadigrao Alkarasa sa 2-0 u setovima.

-Za oduševljenje je ono što postižeš. Samo jedan čovek je u Open eri osvojio 'Sanšajn dabl' i Monte Karlo. Ti si drugi koji je to postigao. Neverovatno. Teško je to ostvariti - rekao je Alkaras i dodao:

-Čestitam ti na svemu, na radu sa svojim timom. Vidim ovde celu tvoju porodicu i tim. Stvarno sam srećan kad te vidim kako osvajaš titule pred njima. Čestitam tebi, tvojoj porodici i timu.

Siner se ovim trijumfom vratio na prvo mesto ATP liste.