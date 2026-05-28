Svet tenisa je u šoku zbog eliminacije Janika Sinera u drugom kolu Rolan Garosa. Italijanski teniser je izgubio od Huana Manuela Serundola sa 3:2 u setovima i tako završio takmičenje u Parizu.

Janik je imao 2:0 i 5:1 u trećem setu, ali su se onda pojavili problemi sa grčevima i kukom. Siner je delovao vrlo loše na terenu, jedva se kretao, što je Argentinac iskoristio i preokrenuo rezultat.

Italijan je doživeo potpuni kolaps u Parizu, a oborio je i neke negativne rekorde.

Naime, tek drugi put u poslednjih 20 godina se desilo da prvi nosilac ispadne na grend slemu u drugom kolu. Prethodni put je to bilo na Australijan openu 2023. godine, kada je Rafael Nadal ispao od Mekenzija Mekdonalda. Dalje, Serundolo je postao najslabije rangirani teniser koji je savladao svetskog broja jedan na Rolan Garosu još od 1998. godine.

Takođe, prvi put još od 2000. i vremena Andrea Agasija i Pita Samprasa, nije se dogodilo da u trećem kolu Rolan Garosa nema dvojice najboljih tenisera sveta. Podsetimo, Karlos Alkaraz ne igra u Parizu zbog povrede, a sada je Siner šokantno ispao.