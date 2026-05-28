Italijanski teniser, Janik Siner, izgubio je u drugom kolu Rolan Garosa od Fransiska Serundola rezultatom 3:2 u setovima!

Najbolje rangirani teniser sveta je prošao kroz izuzetno teške trenutke tokom meča drugog kola Rolan Garosa.

Huan Manuel Serundolo je pobedio Janika Sinera u pet setova rezultatom 2:6, 3:6, 7:5, 6:1, 6:1.

Siner je imao ubedljivu prednost od dva seta i 5:1 u trećem setu, ali je tada došlo do velikog pada usled povrede kuka i grčeva koji su bitno uticali na način na koji je Italijan igrao i na koji se kretao.

Huan Manuel Serundolo je to odlično iskoristio i ostao smiren kada je, dva puta, njegov protivnik otišao u svlačionicu i tamo se zadržao po desetak minuta.

Prvo je osvojio treći set, a onda lako i četvrti.

Siner nije želeo da se preda iako je bilo očigledno da se muči na terenu. Čak i kada je bio u poenu često je pravio totalno nekarakteristične greške.

Jednostavno, nije mogao da se bori sa bolovima koje je osećao i njegov poraz je bio neizbežan.

Serundolo je prekinuo niz Sinera od 30 uzastopnih pobeda.