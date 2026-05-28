Najveća senzacija dana se desila na Rolan Garosu kada je Janik Siner ispao od Argentinca, Huana Manuela Serundola, rezultatom 3:2 u setovima.

Bio je to neverovatan meč, Siner je imao sve u svojim rukama, vodio je 2:0 u setovima, 5:1 u trećem, ali je onda nastao haos...

Bilo je 5:4 za Italijana, ali je onda servirao za meč i na 0:40 za protivnika, odlučio da prekine sa igrom, jer mu je bilo muka i povraćalo mu se.

Odigrao je meč do kraja, ali nije to bila ona igra koja ga krasi već duže vreme, pa je izgubio posle pet setova.

Posle rasprave sa sudijom, koja mu je očitala lekciju i objasnila šta može da uradi, otišao je na medikal, ali je izgubio set, a potom u naredna dva osvojio samo još dva gema i tako završio učešće.

Što se situacije u delu žreba Novaka Đokovića tiče, srpskom teniseru neće i dalje biti toliko lako da dođe do finala.

Srbin u trećem kolu u četvrtak igra protiv nezgodnog Brazilca Žoaa Foneseke, a ukoliko prođe, najverovatnije ga čeka duel protiv sjajnog šljakaša iz Norveške Kaspera Ruda.

Projektovani rivali za Novaka u četvrtfinalu su Aleks de Minor ili Andrej Rubljov, dok bi ga u polufinalu sačekao sada prvi favorit za titulu Aleksander Zverev, prema projekciji. Tu je mogući suparnik i Rafael Hodar.

U Sinerovom delu žreba sada je ubedljivo prvi favorit za finale Kanađanin Feliks Ože-Alijasim, a zatim po mestu nosioca Ben Šelton, ali znamo kakve partije Amerikanac pruža na šljaci!

Flavio Koboli, Fransisko Serundolo, Lućano Darderi, Lerner Tijen su na osnovu uloge nosilaca prvi sledeći favoriti za finale, pa je jasno koliko je sada put raščišćen svima koji se tu nalaze.