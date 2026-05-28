U toku je meč drugog kola Rolan Garosa između Janika Sinera i Fransiska Serundola.

Italijan je imao sve u svojim rukama, vodio je 2:0 u setovima, 5:1 u trećem, a onda je sve krenulo po zlu za Italijana...

Siner je na 5:4 servirao za meč, ali je na 0:40 odlučio da napusti teren, jer se osećao loše zbog visokih vrućina u Parizu.

On je to uradio samoinicijativno, što je mnoge iznenadilo jer je to mimo pravila.

Sada je i poznato šta je zapravo bilo sa Sinerom.

On je otkrio svom fizioterapeutu da ima vrtoglavicu i da mu se povraća.

Trenutno se igra peti set.