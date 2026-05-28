Nikome nije dozvoljeno da prekida meč usred gema, da ne završi gem, osim u slučaju prvog tenisera planete. To se desilo pariskoj šljaci protiv Huana Manuela Serundola (Argentina). I to kada je u trećem setu vodio sa 5:1 posle osvojena prva dva seta.

Siner je gubio 0:40 na svoj servis, u tom momentu je vezao 15 izgubljenih poena u nizu i tada je seo na reklame.

Bilo je to pri rezultatu 5:4 u trećem setu. Počeo je da odugovlači, da se jedva kreće.

Većina tenisera u tim momentima dobija opomene. Jakubu Menšiku su juče oduzeli servis zbog odugovlačenja i opomena, ali to ne važi za Italijana.

Sudija Oreli Tort mu je umesto toga prišla, porazgovarala sa njim i dozvolila mu da izađe napolje. Vratio se posle sedam-osam minuta. Izgubio je taj gem, pa je pravda na neki način zadovoljena. Argentinac je potom nastavio niz i dobio je i treći set (7:5).