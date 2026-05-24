Prvi čovek kluba Željko Drčelić imao sastanak sa nekadašnjim asom kako bi opipao puls oko mogućeg zaduživanja jedne od bitnih funkcija

Kako nezvanično saznaje Mozzart Sport, prvi čovek kluba sa Malog Kalemegdana obavio je razgovor sa Milošem Teodosićem na temu njegovog povratka u klub.

Razgovori su započeti, ali i dalje treba da se utanače najvažniji detalji, poput toga sa kim će jedan od najboljih srpskih plejmejkera svih vremena blisko sarađivati, kakvi su planovi kluba za dalje, kao i to koju bi funkciju obavljao. Odnosno, da li bi imao i koliku autonomiju u radu i odlučivanju.

Podsetimo, Crvena zvezda imala je u planu da Teodosiću dodeli direktorsku poziciju i prošlog leta, posle njegovog odlaska u igračku penziju.

Ipak, tada dve strane nisu pronašle zajednički jezik, pa je bivši as Olimpijakosa, moskovskog CSKA, Los Anđeles Klipersa, bolonjskog Virtusa i Crvene zvezde odlučio da ulazak u kancelarije ostavi za neku drugu priliku.