Janakopulos je takođe priznao da Panatinaikos nije uspeo da ispuni cilj ove sezone, ali je naglasio da klub prihvata taj neuspeh i mora da ga iskoristi kao motivaciju da se vrati jači.

"Osim šokantnog obrta događaja, danas ćemo videti slike koje nisu u skladu sa Panatinaikosovom estetikom, i postojaće pokušaj, komunikaciono gledano, da se one predstave kao nešto istorijsko i bez presedana. U potpunosti razumem dinamiku trenutka. Kada grčki tim igra finale Fajnal Fora u Grčkoj i kada se takve slike stvaraju, prirodno je da one dobiju ogroman medijski značaj i snažnu emotivnu težinu.

Ali to ne znači da se istorija evropske košarke prepisuje. Hijerarhije se ne menjaju zato što je stvorena snažna slika. DNK se ne stvara iz jednog trenutka. Decenije istorije, titule, pritisak, zahtevi i prava dominacija ne izjednačavaju se zbog jedne noći sa jakom simbolikom.

Panatinaikos ove godine nije uspeo da stigne do tog cilja. Eliminisani smo ranije i to je realnost koju prihvatamo. Kao i uvek, prihvatamo svaki poraz, bio on pravedan ili nepravedan, i idemo dalje… Ne rastemo kao loši gubitnici.

Ali jedno je to, a drugo pokušaj da se jedna okolnost predstavi kao istorijski pomak u statusu. Jer Panatinaikos nije igrao protiv nekoga u finalu da bi "izgubio svoj dom". Fajnal for se održao u Grčkoj. Sa jednim grčkim timom i tri strana. Sa skoro 15.000 navijača praktično kao kod kuće. U dvorani koja je napravljena kroz ogromnu investiciju u koju neki nisu hteli da uđu kada je trebalo.

akle, razumem komunikacionu moć slike. Razumem zašto će biti toliko promovisana. Ono što ne razumem jeste zašto neki žele da to predstave kao "najteži/najluđi uspeh u istoriji". Kao da time priznaju da bi samo pobeda tamo, bez Panatinaikosa, značila da je to nešto veće. Ja to čitam kao potpuno priznanje dugoročne superiornosti protivnika.

Ali istorija sporta se ne piše jednom noći, niti time koliko se snažno jedna slika gura u medijima. Jer brojke postoje. Titule postoje. Kontinuitet postoji. DNK postoji. I ništa od toga se ne može promeniti trenutnom medijskom projekcijom.

Prava veličina se pokazuje kroz vreme. U tome ko izdržava pritisak decenijama. U tome ko nastavlja da gradi istoriju. U tome ko postavlja standarde koje drugi godinama pokušavaju da dostignu. Jedna velika noć može da stvori utisak. Ali ne može da izbriše decenije stvarnosti.

Već smo rekli… Panatinaikosov put je drugačiji. Istorija Panatinaikosa je drugačija. Neuspeh postaje lekcija. Moramo ponovo da postanemo jači. Još kvalitetniji. Još spremniji da pobeđujemo, čak i u novim okolnostima. To je moj posao. Ko želi da prati, prati. Ko želi da čeka i da prati kada oseti, neka to radi. Sve dok sve što radite dolazi iz ljubavi prema Panatinaikosu", napisao je Janakopulos.