Fudbaler Pari Sen Žermena Ašraf Hakimi neće biti spreman za finale Lige šampiona, objavio je danas renomirani francuski sportski dnevnik "Ekip".

Hakimi (27) je 28. aprila u prvom meču polufinala Lige šampiona protiv Bajerna povredio butni mišić desne noge i od tada nije trenirao.

Kako navodi "Ekip", Marokanac neće bti spreman za finale Lige šampiona, ali će se oporaviti na vreme da igra za Maroko na Svetskom prvenstvu.

Finale Lige šampiona između Arsenala i Pari Sen Žermena igraće se 30. maja od 18 časova u Budimpešti.

PSŽ ima problema sa povredama igrača, ali se i pored toga očekuje da u duel sa Arsenalom uđe kao favorit.