Fudbal
Četvrti uzastopni mandat: Svetozar Mijailović reizabran za predsednika Crvene zvezde
Bez promena u Ljutice Bogdana
Svetozar Mijailović je reizabran za četvrti uzastopni mandat na mestu predsednika FK Crvena zvezda, saopšteno je danas iz devetostrukog uzastopnog šampiona Srbije.
-FK Crvena zvezda obaveštava javnost da je Svetozar Mijailović reizabran za predsednika kluba, čime će započeti četvrti uzastopni mandat na čelu Crvene zvezde. Poverenje koje su mu zvezdaši, članovi kluba, još jednom ukazali na direktnim izborima predstavlja potvrdu vrednosti koje zastupa, a koje će i u narednom periodu donositi stabilnost i obezbediti kontinuitet uspešnog rada Kluba - stoji u saopštenju.
Zvezda je na kraju objavila i da je od ukupno 1.010 birača Mijailović dobio 930 glasova, da je protiv bilo 75, a pet nevažećih.
Fudbal
Pred finale LŠ: Baš loše vesti za PSŽ
14:40 | 0
Zvezdin promašaj ima novog udvarača
12:55 | 0
Ništa nije gotovo? Nova frka oko Murinja
11:46 | 0
Najnovije
Najčitanije
20min
Čitava Jugoslavija pamti ovaj slavni klub, bili rivali sa Zvezdom i Partizanom, igrali drugu ligu, a sada su ponovo šampioni
1D
Komentari (0)