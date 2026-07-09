Crvena zvezda i naftni gigant Gasprom nastaviće partnersku saradnju. Tačnije, rukovodstvo srpskog šampiona i predstavnici Gasproma će do kraja jula (protokol nije zvanično overen) potpisati produžetak saradnje na još jednu ili dve godine. Gasprom će tako nastaviti da uplaćuje na račun Crvene zvezde godišnje oko pet miliona evra.

Zvezda u nedelju gostuje Zenitu od 18 časova u generalnoj probi za novu sezonu, pa će rukovodstvo kluba dogovoriti sve detalje produžetka saradnje sa predstavnicima poznatog ruskg brenda.

Gasprom je od 2010. godine prisutan na stadionu Rajko Mitić.

Saradnja na realciji Beograd – Santk Peterburg dodatno je ojačana početkom ruske intervencije u Ukrajini. Sankcije ruskoj federaciji od strane Evropske Unije, kao i izbacivanje ruskih sportista iz međunarodnih takmičenja, otvorila su brojna pitanja.

Crvena zvezda je bila i pod blagim pritiskom iz Niona da skine logo naftne kompanije sa dresa, ali su se crveno-beli odlučili za put lojalnosti. Prethodni put Crvena zvezda i Gasprom su novu saradnju potpisali leta 2024. godine.