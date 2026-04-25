Fudbaleri Mančester Sitija plasirali su se u finale FA kupa, pošto su večeras u prvom polufinalu savladali Sautempton rezultatom 2:1.

Drugoligaš je na "Vembliju" poveo pogotkom Fina Azaza u 79. minutu, a potom je usledio "brzi preokret" golovima Žeremija Dokua u 82. i Nika Gonzalesa u 87. minutu.

Siti je prvi tim koji se četiri puta uzastopno plasirao u finale najstarijeg takmičenja, ali je poslednja dva finala izgubio, prošle godine od Kristal Palasa.

U drugom polufinalu sutra se sastaju Čelsi - Lids.

Finale je na programu 16. maja.