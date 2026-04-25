Ogromna tragedija se desila u Bosni i Hercegovini, gde je utakmica Druge lige Zapad prekinuta i neće biti nastavljena zbog toga što je fudbaler pao i preminuo na terenu.

Sve se dogodilo na meču Viteza i Bajera, a preminuo je fudbaler gostujuće ekipe Amir Džihan. Nije bilo poznato o kome je reč i šta se tačno dogodilo, a sada se oglasio njegov klub.

Oni su na zvaničnom profilu izdali i saopštenje.

- Dragi navijači sa velikom tugo mvas obaveštavamo da je danas na utakmici našeg kluba protiv Viteza naš igrač Amir Džihan doživeo tešku nesreću koju nažalost nije preživeo. Amir je sin našeg trenera Enesa Džihana i svi smo trenutno u šoku. Molimo dragog Alaha dž.š da Amiru podari Dženet, a porodici sabur. Uskoro više informacija, molim vas za razumevanje i da svi zajedno damo podršku našem treneru i njegovoj porodici - napisali su iz ovog kluba.