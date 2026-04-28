Bivši fudbaler Karlos Kajzer pronađen je mrtav u svom automobilu u Gvajakilu, u Ekvadoru. Policija sumnja da je nesrećni sportista bio žrtva tri žene koje su ga omamile opasnom drogom poznatom kao "Đavolji dah" (skopolamin) kako bi ga opljačkale.

Lokalni mediji su objavili fotografije koje prikazuju jeziv prizor - fudbaler leži bos na zadnjem sedištu, dok mu noge vire kroz otvorena vrata automobila parkiranog na uglu jedne ulice.

Prema rečima svedoka, Kajzer je viđen oko dva sata ujutru kako se dovozi na tu lokaciju u društvu dve žene. Ubrzo im se pridružila i treća, nakon čega su ga, kako se sumnja, prebacile na zadnje sedište. Kasnije je zabeleženo da se jedna od njih vratila sa muškarcem na biciklu u neuspešnom pokušaju da pokrenu vozilo i pobegnu.

Kajzer je bio ikona kluba Emelek, za koji je postigao i čuveni "olimpijski gol" direktno iz kornera 1991. godine. Klub se oglasio dirljivim saopštenjem:

- Klub Sport Emelek izražava duboku tugu zbog odlaska Karlosa Alberta Kajzera Rivadeneire, koji je bio istorijski igrač naše institucije. Šaljemo najiskrenije saučešće porodici zbog ovog nenadoknadivog gubitka.