Italijanska teniserka Jasmin Paolini završila je učešće u trećem kolu mastersa u Rimu.

Paolini, koja je branila titulu osvojenu prošle godine, u trećem kolu izgubila je od Belgijanke Eliz Mertens posle tri seta - 4:6, 7:6(5), 6:3.

Mertens je do pobede došla posle preokreta, nakon što je izgubila prvi set, ali posle dva sata i 44 kinuta borbe uspela da izađe na kraj sa trenutno 9. igračicom sveta i aktuenom šampionkom Rima.

Eliz Mertens spasla tri meč lopte i šokirala Paolini.

Ona će u narednoj rundi, u osmini finala Rima, igrati protiv bolje iz međa Golubović - Andrejeva.