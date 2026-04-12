Košarkaši Partizana pobedili su danas kao gosti Cedevita Olimpiju rezultatom 85:79 u meču devetog kola Top 8 faze ABA lige. Partizan sad ima skor 20-3, dok je Cedevita Olimpija na učinku 12-11, ali je uprkos porazu osigurala najmanje šesto mesto i direktan plasman u plej-of. Partizan i dalje može do prvog mesta, ali samo ako bude imao pobedu više od Dubaija, koji je bolji u međusobnom skoru. Dubai ima učinak 19-3 i sutra uveče dočekuje Budućnost. Šejk Milton je predvodio Partizan ka pobedi sa 21 poenom, Karlik Džons je dao 15, a po 12 Sterling Braun i Tonje Džekiri. Umodža Gibson je dao 25 poena za domaće, Divejn Strjuart je dao 13, a Metju Hurt 10. Domaćin je mnogo bolje otvorio meč i poveo je 13:2, ali je posle prve deonice bilo 19:15. U drugoj četvrtini Partizan je čak uspeo i da povede 34:33, ali je na poluvremenu bilo nerešeno 40:40. Partizan je vodio 60:57 posle treće deonice. Pet minuta pre kraja Partizan je poveo 73:65 i tako prelomio meč. U narednom kolu, poslednjem u Top 8 fazi, Partizan dočekuje Crvenu zvezdu, u nedelju od 21 čas.

Meč ste mogli da pratite uživo putem našeg portala:

CEDEVITA OLIMPIJA - PARTIZAN (79:85)

Cedevita Olimpija: Stjuart, Gibson, Radović, Nikolić, Oindo, Blažič, Cerkvenik, Hrt, Škara, Jaramaz, Kenedi.

Partizan: Džons, Milton, Osetkovski, Bošnjaković, Pokuševski, Braun, Radanov, Bonga, Lakić, Džekiri, Fernando, Kalates.

Četvrta četvrtina:

40. minut - Hrt pogađa u poslednjim sekundama napada, a onda je Jaka Blažič imao otvoren šut za tri, omašio je i Partizan ide ka pobedi (79:83)

39. minut - Dame i gospodo, doktor košarke - Karlik Džons! Pogađa važne poene u finišu meča! (73:81)

38. minut - Stjuart je pogodio prvu trojku, pa onda još jedna za domaćina, a potom, sjajni Šejk Milton pogađa uz faul! (73:79)

37. minut - Po prvi put Partizan ima dvocifrenu prednost danas, Braun je precizan sa linije penala (67:77)

36. minut - Zapalio se Šejk Milton! Njegova treća u drugom poluvremenu i 17. poen (65:73)

35. minut - Nezaustavljiv je Šejk Milton, odgovara na trojku Škare! (63:70)

34. minut - U sve boljoj formi je Milton, novi poeni za +7 (60:67)

33. minut - Milton je fauliran, pogodio je oba puta, ubacio je za sada devet poena (60:65)

32. minut - David Škara je ubacio trojku, to je sedma za domaću ekipu (60:63)

31. minut - Otvara je trojkom Šejk Milton! (57:63)

Treća četvrtina:

30. minut - A onda druga trojka na utakmici za Arijana Lakića! (55:57)

29. minut - Neverovatan Kalatesa u kontri crno-belih, ali greše i domaći u napadu

28. minut - Bruno Fernando je bio polovičan na slobodnim bacanjima (55:52)

27. minut - Siguran je Gibson sa linije penala (55:51)

26. minut - Stjuart protiv Brauna, izašao je lako na kraj (53:51)

25. minut - Pogađa trojku Sterling Braun iz driblinga i to preko ruke protivnika, a onda i nesportski faul Jaramaza! (51:50)

24. minut - Zakucavanje Škare, a pri šutu za tri je fauliran Karlik Džons i pogodio je dva od tri (49:47)

23. minut - Trojku je pogodio Nikolić, a onda i nesportska Bonge (45:43)

22. minut - Nakon toga, Kenedi je pogodio za dva, a Braun je pogodio dva bacanja (42:43)

21. minut - Na početku drugog poluvremena Braun je realizovao bacanje za tehničku grešku za klupu Cedevita Olimpije (40:41)

Druga četvrtina:

20. minut - Vezuju Nemac četiri poena i donosi izjednačenje, povela je Cedevita, a onda u poslednjoj sekundi, sjajan potez Karlika za izjednačenje pred 15.minutnu pauzu (40:40)

19. minut - Bonga se lepo snašao (38:36)

18. minut - Karlik Džons uz faul! Tu je kada je najpotrebnije, pogodio je i dodatno bacanje, ponovo vodi Partizan (33:34)

17. minut - Šejk Milton za izjednačenje i to po prvi put danas, ali pogađa i Stjuart težak šut (33:31)

16. minut - Osetkovski pogađa treću trojku za Partizan! Potom, sjajna asistencija Karlika Džonsa za Džekirija i crno-beli su na -2 (31:29)

14. minut - Gibson pogađa uz faul Kalatesa, raspoložen je, već njegov deseti poen na meču, a onda i jedanaesti (31:23)

13. minut - Prva trojka na utakmici za Partizan iz šestog pokušaja, a pogađa je Karlik Džons, a onda i Lakić za trii! (25:23)

12. minut - Lako zakucava i prolazi odbranu crno-belih Nikolić, a onda na drugoj strani Braun parvi faul u napadu (23:17)

11.minut - Gibson staje na liniju penala, a bivši igrač subotičkog Spartaka je ubacio oba, potom, dodar pas Sterlinga Brauna za Pokuševskog, koji pogađa (21:17)

Prva četvrtina:

10. minut - Laka realizacija i brzi poeni domaćih...zatim, fauliran je Bruno Fernando, pogodio je jedno (19:15)

9. minut - Raspoložen je Džekiri, odlično je otvorio utakmicu, njegov šesti poen (17:14)

8. minut - Pokuševski je pogodio oba slobodna bacanja (15:12)

7. minut - Na liniji penala je Džekiri, pogodio je oba puta, a onda i njegova nova dva poena (13:8)

6. minut - Nastavlja se furiozna serija Cedevite, 13:0, a onda je konačno prekida Sterling Braun (13:4)

5. minut - Raspoloženi su domaćini, Gibson pogađa tešku trojku (11:2)

4. minut - Jaka Blažič je realizovao oba slobodna bacanja, a Radović još jednom cepa mrežicu i serija Cedevite 8:0 (8:2)

3. minut - Radović donosi trojkom prve poene za domaću ekipu (3:2)

1.minut - Počela je utakmica u "Stožicama"

Sudije: Uroš Obrknežević (Srbija), Sašo Petek (Slovenija) i Josip Radojković (Hrvatska).

16:15 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču Cedevita Olimpije i Partizana u ABA ligi. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz Arene "Stožice".