Uzeo je titulu šampiona Evrolige, ali... Umesto da slavi, snažni centar je poslao još jednu poruku Partizanu...

- Sve јe bilo ljubav, nikad mržnja. Samo sam pokušao da јedem sa nekima koјi nisu želeli da dele tanjir. Rekli su 88 (broj Tajrika Džonsa) ovo… 88 ono… Samo dodaјte šampion sledeći put kada pomenu 88. Zauvek blagosloven - napisao je Tajrik Džons, koji je tako, vrlo moguće, prozvao i Partizan.

U komentarima se javio i sam Sterling Braun, pored Ifea Lundberga i ostalih igrača.

- Reci im! Poštovanje - napisao je Sterling Braun, što je naljutilo neke od navijača Partizana u komentarima.

Braun ima ugovor sa Partizanom i za sledeću sezonu, ali... Kako sada stvari stoje, male su šanse da Amerikanac bude tu i narednog takmičarskog ciklusa...