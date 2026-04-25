Fudbaleri Totenhema su posle četiri meseca osetili slast pobede u Premijer ligi. "Pevci" su u gostima savladali Vulverhempton sa 1:0, ali su i dalje u zoni ispadanja jer je Vest Hem pobedio Everton rezultatom 2:1.

Tako su "čekićari" ostali iznad gradskog rivala na četiri kola do kraja.

Totenhem je slavio golom Žoaoa Palinje u 80. minutu i tako stigao do prve pobede u engleskom šampionatu ove godine! Ipak, radost nije dugo trajala pošto je Vest Hem stigao do ogromna tri boda posle dramatične završnice.

Poveo je Vest Hem golom Součeka, ali je u 88. minutu usledio šok pošto je Kiernan Dasberi-Hol poravnao rezultat. Drama je dostigla vrhunac u prvom minutu nadoknade kada je Vilson pogodio za 2:1, što je izazvalo ogormno oduševljenje navijača.

U preostaloj utakmici je Liverpul savladao Kristal Palas rezultatom 3.1. Strelci za "redse" bili su Isak, Robertson i Virc, dok je jedini pogodak za goste postigao Munjoz.