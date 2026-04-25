Jedan od najpopularnijih svetskih influensera Deren Votkins poznatiji pod pseudinimom Spid, razbesneo je Srbe pošto je pokazivao albanskog orla zato što je njegov saigrač isto učinio.

Spid učestvuje u fudbalskoj ligi gde se takmiče upravo influenseri. Ona nosi naziv "Boelr liga", a tamo su oni koji su popularni na društvenim mrežama, dok naravno, ima i profesionalnih sportista.

Upravo Spid nosi i ime jednog tima, odnosno Spid junajted, koji na Instagramu ima preko 47 miliona pratilaca, dok na Jutjubu ima 53.000.000 pretplatnika.

Njegov klub je u poslednjoj utakmici savladao ekipu M3 (2:1), a pobedonosni gol je postigao Stiven Kodra, nemački napadač albanskog porekla, koji je pogodak proslavio rukama pokazujući kontroverznog orla.

Ono što je razbesnelo Srbe jeste to da se njemu pridružio i Spid, koji je isto učinio, iako ne zna o čemu se radi.

Odmah je Kodra nakon toga objavio i sliku njih dvojice, gde je imao i sraman opis.

- Učinite Albaniju velikom opet - napisao je Kodra u skandaloznoj objavi sa Spidom.

Podsetimo, Spid je nedavno bio u centru Beograda, igrao je kolo u narodnoj nošnji, a sada je šokirao čitavu naciju.