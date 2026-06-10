Vinčiću će pomagati sunarodnici Tomaž Klančnik i Andraž Kovačič. Četvrti arbitar biće Švajcarac Sandro Šerer, a rezervni sudija njegov sunarodnik Stefan de Almeida.



Meč između Brazila i Maroko biće odigran u ponoć između subote i nedelje po centralnoevropskom vremenu u Ist Radefordu.

Drugi susret prvog kola grupe C između Haitija i Škotske sudiće Mustafa Gorbal iz Alžira. Pomoćne sudije takođe će biti iz Alžira Mokran Gurari i Abes Akram Zerhuni.

Četvrti arbitar biće Španac Alehandro Ernandez, a rezervni sudija njegov sunarodnik Hoze Enrike Naranjo.

Utakmica između Haitija i Škotske biće odigrana 14. juna od tri časa u Foksborou.

FIFA je objavila da će susret prvog kola grupe B između Švajcarske i Katara da sudi Said Martinez iz Hondurasa. Pomoćne sudije biće takođe iz Hondurasa Valter Lopez i Kristijan Ramirez. Četvrti sudija je Ošan Nacion iz Jamajke, a rezervni arbitar Kejleb Vels iz Trinidada i Tobaga.

Duel između Švajcarske i Katara na programu je 13. juna od 21 čas u San Francisku.

Meč prvog kola grupe D između Australije i Turske sudiće Hesus Valensuela iz Venecuele. Njegovi pomoćnici će takođe biti iz Venecuele Horhe Urego i Tulio Moreno.

Četvrti arbitar biće Peruanac Kevin Ortega, a rezervni sudija njegov sunarodnik Majkl Orue.

Utakmica između Australije i Turske biće odigrana 14. juna od šest časova u Vankuveru.