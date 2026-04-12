Crvena zvezda i Partizan su najgledaniji timovi u Evroligi ove sezone. Prema podacima o prosečnoj poseti, srpski klubovi se nalaze u samom vrhu.
Crveno-beli su prvi s prosekom od 18.630 gledalaca, dok je "parni valjak" odmah iza sa 18.512.
"Večite" rivale prati Panatinaikos, a zaostaju i drugi velikani poput Olimpijakosa, Real Madrida, Fenerbahčea...
Prosečna poseta u Evroligi za sezonu 2025/26:
Crvena zvezda 18.630
Partizan 18.512
Panatinaikos 18.461
Žalgiris 15.000
Olimpijakos 11.546
Fenerbahče 10.785
Bajern 9.400
Real 9.100
Milano 8.400
Valensija 8.000
Dubai 7.500
Virtus 7.500
Efes 7.400
Barselona 6.000
Baskonija 6.000
Pariz 6.000
Asvel 5.500
Monako 4.000
Makabi i Hapoel -
