Crvena zvezda i Partizan su najgledaniji timovi u Evroligi ove sezone. Prema podacima o prosečnoj poseti, srpski klubovi se nalaze u samom vrhu.

Crveno-beli su prvi s prosekom od 18.630 gledalaca, dok je "parni valjak" odmah iza sa 18.512.

"Večite" rivale prati Panatinaikos, a zaostaju i drugi velikani poput Olimpijakosa, Real Madrida, Fenerbahčea...

Prosečna poseta u Evroligi za sezonu 2025/26:

Crvena zvezda 18.630

Partizan 18.512

Panatinaikos 18.461

Žalgiris 15.000

Olimpijakos 11.546

Fenerbahče 10.785

Bajern 9.400

Real 9.100

Milano 8.400

Valensija 8.000

Dubai 7.500

Virtus 7.500

Efes 7.400

Barselona 6.000

Baskonija 6.000

Pariz 6.000

Asvel 5.500

Monako 4.000

Makabi i Hapoel -