Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je danas u Beogradu da "crveno-bele" očekuje teška utakmica protiv ekipe Kluža u regionalnoj ABA ligi.



Košarkaši Crvene zvezde dočekaće sutra od 18 časova u dvorani "Aleksandar Nikolić" u Beogradu tim Kluža u meču sedmog kola Top 8 faze ABA lige.



-Očekuje nas teška i specifična utakmica protiv rivala koji je ove sezone pokazao u više navrata da ima veliki kvalitet. Pobeđivali su i u ABA ligi i Evrokupu timove koji pretenduju na sam vrh regionalnog takmičenja. Znamo od kojih pojedinaca nam preti opasnost, imaju izvanrednu bekovsku liniju, ali i kao tim i celina deluju na svim pozicijama odlično - izjavio je Obradović, preneo je zvanični sajt kluba.



-Imali smo u svakom smislu tešku utakmicu u Lionu, pražnjene i fizičko i psihičko je bilo veliko. Sa druge strane, želimo da odigramo dobru čvrstu utakmicu, takmičarsku, ali neće biti lako. Pozivam naše navijače da dođu i pruže nam podršku - dodao je Obradović.



Košarkaši Crvene zvezde se nalaze na četvrtom mestu na tabeli sa 17 pobeda i pet poraza, dok je Kluž na petoj poziciji sa skorom 13/9.



-Kluž je odličan tim, imali smo prilike da igramo sa njima, nije bila laka utakmica, a videli smo i tokom sezone da su ravnopravan rival i tim koji može da pobedi svakoga kako u ABA ligi, ali i Evrokupu. Maksimalno ćemo pristupiti ovom meču, imali smo zaista jako tešku utakmicu u Francuskoj u svakom smislu, ali želimo do nove pobede uz naše navijače u našoj hali - rekao je kapiten Crvene zvezde Ognjen Dobrić.



U prvom ovosezonskom duelu dva kluba u ABA ligi, koji je odigran 8. marta u Klužu, Zvezda je slavila rezultatom 97:85.