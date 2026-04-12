Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke, pozvao je svog saigrača Džordana Nvoru da produži ugovor.

Nvora je na Instagramu objavio seriju fotografija sa meča protiv Asvela u poslednjem kolu Evrolige, a u komentarima se našao Čima.

- Nisam raspoložen, samo potpiši ugovo - napisao je Moneke na oduševljenje crveno-bele javnosti.

Sličnu stvar je uradio Džered Batler nakon što je ozvaničeno da Ebuka Izundu ostaje na Malom Kalemegdanu do 2028. godine.

Nvora je jedan od najboljih igrača Zvezde ove sezone. Prosečno beleži 17,2 poena uz 4,4 skoka i njegov ostanak bi bio od ogromnog značaja za crveno-bele.