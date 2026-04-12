Fudbaleri Crvene zvezde su na dobrom putu da osvoje devetu uzastopnu titulu šampiona Srbije.

To bi ukupno bio 37. naslov prvaka za klub iz Ljutice Bogdana, čime bi se prestigli Ajaks i Juventus, koji sigurno ostaju na 36, a sve je veća verovatnoća da će na toj brojci ostati i Real Madrid jer ima devet bodova manje od Barselone.

Crveno-beli dominiraju srpskim fudbalom od sezone 2017/18, što dobija veliki značaj na međunarodnom polju, pošto su se dodatno približili samom vrhu večne liste najtrofejnijih šampiona.

Zanimljiva je situacija u Mađarskoj, gde Ferencvaroš takođe juri 37. šampionsku titulu, ali ga očekuje neizvesna završnica i borba sa Đerom. Na pet kola do kraja, Đer ima tri boda više, a ova dva tima sastaju se 19. aprila gde će najverovatnije biti i odlučeno pitanje šampiona. Iznad se nalazi Benfika sa 38 trofeja.

Na globalnom nivou, rekord i dalje drži Linfild iz Severne Irske sa 57 titula, dok škotski velikani Seltik i Rendžers sa po 55 vode veliku bitku za primat u Škotskoj. Cifru od 50 ili više trofeja prebacili su urugvajski Penjarol (52) i Nasional (50).