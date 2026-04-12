Fudbaleri AEK-a nalaze se u teškoj poziciji u Ligi konferencije. Tim Marka Nikolića je u prvoj utakmici četvrtfinala poražen od Rajo Valjekana u Španiji sa 3:0.

Grčkoj ekipi je potrebno čudo u revanšu kako bi se domogla polufinala, a na toj utakmici neće biti Luke Jovića. Srpski napadač je bez ikakve potrebe dobio žuti karton u Španiji zbog čega je zaradio suspenziju i Nikolić neće moći da računa na njega u Atini.

Kako piše Sport 24, umesto njega će na teren Zini, koji bi trebalo da čini tandem sa Vargasom, te uveri Nikolića da je pogrešio što ga je u određenom trenutku sklonio na klupu, iako je inicijalno bio vrlo bitan igrač.

Van stroja je i Petros Mantalos zbog povrede, tako da je pred Grcima pakleno težak zadatak.