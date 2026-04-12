Utakmica Čelika i Bratstva koja je u okviru 18. kola u Zenici, na stadionu "Bilino polje", prekinuta je u 65. minutu zbog navijača koji je preskočio ogradu i sa tribina prešao na travu odmah pored terena.

Reč je o čoveku čije je lice bilo prekriveno krvlju.

On je želeo da se fizički obračuna sa redarima i obezbeđenjem na pomenutoj utakmici, a u jednom trenutku je prišao fudbaler tima koji podržava da pokuša da ga smiri.

Još uvek nije poznato šta se dogodilo pre nego što je nastao snimak koji je objavio portal "072info.com".

Utakmica je završena rezultatom 3:3.