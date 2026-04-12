Košarkaši Partizana gostuju Cedevita Olimpiji u okviru sedmog kola Top 8 faze ABA lige.

Crno-beli će pobedom u Ljubljani i matematički obezbediti drugo mesto na tabeli, ali i zadržati kakve-takve šanse za prvu poziciju.

Sa druge strane, slovenački predstavnik je šesti i pobedom želi da se približi obezbeđivanju mesta među šest najboljih ekipa.

Utakmica je na programu od 17 časova i možete je gledati na kanalu Arena Sport Premium 1. Prethodni meč dva tima je završen pobedom Partizana rezultatom 86:70.