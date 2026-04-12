Karlos Alkaraz i Janik Siner će se danas od 15 časova boriti za titulu u Monte Karlu, ali i za prvo mesto na ATP listi.

Rivalstvo između Španca i Italijana je tokom godina dostiglo neverovatan nivo, a u prvi meč u 2026. godini ulaze sa gotovo identičnim brojkama.

Obojica imaju po 26 ATP titula, obojica su proveli po 66 nedelja kao broj 1 i obojica su osvojili tačno 1.651 poen jedan protiv drugog, prenosi zvanični ATP sajt.

Alkaraz vodi u međusobnim duelima 10:6, ali razlika između njih praktično ne postoji kada je reč o ključnim parametrima.

Zanimljivo je da broj osvojenih poena ne garantuje pobedu. Čak dva puta na Rolan Garosu (polufinale 2024. i finale 2025), Alkaraz je pobedio iako je osvojio manje poena od Sinera.