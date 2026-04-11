Nigerijski košarkaš Ebuka Izundu produžio je ugovor sa Crvenom zvezdom do 2028. godine, saopštio je danas klub iz Beograda.

On je prošlog leta postao član Crvene zvezde, a ove sezone u Evroligi prosečno je beležio 7,9 poena i 4,1 skok, dok je u ABA ligi imao učinak od 10,5 poena i 4,9 skokova.

- Izundu je od najprijatnijih iznenađenja cele Evrolige i centar koji je pokazao da će biti oslonac našeg tima i u sezonama koje dolaze. Tokom tekuće sezone Izundu ima učinak od osam poena i četiri skoka po meču, tokom 15 minuta prosečno koliko provodi u igri i po tom parametru je najkorisniji igrač Evrolige. Njegov vrlo važan uticaj na igru našeg tima i učinak, vrlo često se ne vidi kroz statističke parametre, a svojim ponašanjem na terenu i van njega pokazao je da će tek biti važan igrač u budućnosti Crvene zvezde - naveli su crveno-beli.

Dodaje se i da je Ebuka imao veliki broj ponuda evroligaških klubova.

- Klub ovom prilikom izražava zadovoljstvo jer je Ebuka Izundu tokom pregovora na prvom mestu razmatrao ponudu našeg kluba, imao razumevanja i ogromnu želju da ostane košarkaš Crvene zvezde - saopštila je Crvena zvezda.

Nigerijski košarkaš je ove sezone bio MVP 23. kola Evrolige.

Zvezda se nalazi na sedmom mestu na tabeli Evrolige sa 21 pobedom i 16 poraza, a u poslednjem kolu gostovaće Realu u Madridu.

Crveno-beli će prethodno dočekati Kluž u sedmom kolu Top 8 faze ABA lige.