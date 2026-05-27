Golman Seltika i fudbalske reprezentacije Danske Kasper Šmajhel saopštio je da je završio karijeru zbog teške povrede ramena, preneo je danas Ekip.

Šmajhel (39) je ove sezone za Seltik nastupio na 39 mečeva, a poslednji put je za škotski klub branio 22. februara. On je potom zbog povrede ramena propustio preostali deo sezone.

Danski golman ima ugovor sa Seltikom do 30. juna ove godine.

- Mnogo sam razmišljao o tome, ali verujem da je sada pravo vreme. Kada mi se u junu završi ugovor sa Seltikom, povući ću se iz profesionalnog fudbala. Konsultovao sam se sa brojnim hirurzima i specijalistima u vezi povrede ramena, a oni su mi objasnili da ne bi trebalo da očekujem da ću ponovo igrati na najvišem nivou - rekao je Šmajhel.

On je pre Seltika branio za Anderleht, Nicu, Lester, Lids, Nots Kaunti, Koventri, Kardif, Falkirk, Beri, Darlington i Mančester siti.

Za reprezentaciju Danske nastupio je na 120 utakmica.