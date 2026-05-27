Prvo je Vinisijus odbio "desetku", a odmah zatim isto je uradio i Rafinja. Obojica su jasno poručila da broj koji je obeležio poslednju deceniju brazilskog fudbala pripada samo jednom čoveku - Nejmaru!

Tako će kontroverzni superstar i na predstojećem Mundijalu najverovatnije nositi čuveni broj 10, uprkos tome što više nije glavni igrač "karioka".

Ipak, iza cele priče krije se mnogo veća tenzija. Navodno, Anćeloti nije bio oduševljen idejom da povređeni Nejmar dobije status simbola ekipe, posebno jer Brazil želi potpuno novu eru sa mlađim zvezdama. Međutim, svlačionica je stala uz legendu i praktično presudila.

Nejmar u reprezentaciju dolazi posle problema sa povredama i niko ne očekuje da igra veliku minutažu. Plan je da bude "džoker" sa klupe - čovek koji jednim potezom može da promeni tok meča.

Ali i dalje je jasno jedno - njegov autoritet u reprezentaciji nije nestao.

Ostaje da se vidi koliko će Nejmar biti spreman i koliko i kako uopšte selektor računa na njega...