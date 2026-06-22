Brazilski navijači su ovo čekali - Nejmar je odradio prvi kompletan trening sa reprezentacijom i očekuje se da se nađe u timu za meč trećeg kola grupne faze na Svetskom prvenstvu protiv Škotske.

Krilni napadač je poslednji zvaničan meč odigrao u maju. Propustio je prve dve utakmice Brazila protiv Maroka i Haitija, ali je sada spreman.

Nije krio zadovoljstvo što će konačno moći da pomogne saigračima.

- Hvala Bogu. Toliko sam srećan - napisao je Nejmar na Instagramu posle treninga.

Brazil je u prvom kolu remizirao sa Marokom (1:1), dok je u drugom rutinski savladao Haiti sa 3:0. Zajedno sa Marokom deli prvo mesto sa po četiri boda, Škotska ima tri, dok je Haiti bez bodova.