Voditelj francuskog L'Ekipa Frans Pijeron, suspendovan je do daljeg i neće više komentarisati dešavanja sa utakmica Svetskog prvenstva u fudbalu u narednim danima, a potencijalno i do kraja šampionata, saopštila je ova novinarska kuća.

- Komentari koje je prošlog petka u emisiji izneo Frans Pijeron doveli su do mnogobrojnih reakcija u javnosti i opravdano snažne emcoije. Ovi komentari ne odražavaju vrednosti poštovanja i odgovornosti za koje se zalaže grupacija "L'Ekip", zbog čega je navedeni suspendovan sa svoje pozicije.

Paralelno, grupacija "L'Ekip" najoštrije osuđuje i kampanju sajber-nasilja, uvrede i pretnje kojima je novinar izložen od tada. Nijedno neslaganje ne može opravdati takvo ponašanje. U tom smislu, on ima punu podršku od grupacije "L'Ekipa" u suočavanju sa takvim neprihvatljivim postupcima.

Kako bi se omogućilo mirno sagledavanje situacije, za šta su potrebni distanca i mir, Frans Pijeron neće biti u programu narednih dana. Do 3. jula će emisiju "L'Ekip de Šok" voditi Pjer Bubi - stoji u saopštenju L'Ekipa.

Podsetimo, sinoć se na RTS-u dogodio skandal kada je Rade Bogdanović imao rasističke komentare posle utakmice Belgije i Irana, zbog čega se našao na žestokom udaru svetskih medija.