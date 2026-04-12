Srpski teniser će najverovatnije nastupiti u Madridu za par sedmica na novom Mastersu u pripremi za Rolan Garos u Parizu krajem maja.

Kako i dalje Novak Đoković uspeva da se održi na tako visokom nivou otkrio je u opširnom intervjuu za australijski Esquire, u kojem je naveo da je svestan da je i on samo čovek i da ume da napravi grešku.

- Tražim ravnotežu u tom holističkom pristupu i prihvatam da sam samo čovek. Pravim greške, imam slabosti i to je ok. Da bih bio jak, hrabar i uspešan, moraš dozvoliti sebi da budeš i ranjiv.

Ističe da mu je zlatna medalja za Srbiju na Olimpijskim igrama bez sumnje bila jedan od najvećih uspeha u karijeri i da to nosi sa posebnim ponosom.

- Pobeda u Parizu, sa 37 godina, predstavljati Srbiju je bez sumnje jedan od najvećih momenata u mojoj karijeri. Olimpijsko zlato bio je životni cilj. Dok sam slušao nacionalnu himnu sa zlatnom medaljom oko vrata, to je osećaj koji ostaje tu zauvek, ne samo u sećanju već i u celom telu.

Mnogi se pitaju odakle mu motivacija da i dalje nastavi da se bavi tenisom. Novak je sve stavio u par rečenica.

-Ne osećam kao da sam kompletirao tenis. Moja motivacija proizilazi iz ljubavi prema igri, takmičenju i izazivanju samog sebe. Kada sam na terenu, nisam motivisan samo na pobedu, već i da pružim primer, da pokažem vrednosti kao što su posvećenost, upornost, ljubav prema onome što radim. Moja motivacija je moćna i veoma lična.