Nije u poslednje vreme uspevao da dođe do izražaja pored Laklana Kenedija, posebno ne u disciplini na 100 metara, ali je australijski atletičar Gout Gout sebe štedeo za ovaj momenat. Tako je prethodne noći oborio svetski rekord na 200 metara!

Naravno, u pitanju je "samo" najbolji rezultat za atletičare do 20 godina, Jusein Bolt će ostati vladar, možda i zauvek, ali je momak kojeg već tri godine porede upravo sa čuvenim Jamajkancem, sada konačno zablistao, posle godine tokom koje je stagnirao.

Gout Gout je trčao 19.67 na 200 metara i tako srušio rezultat Erijona Najtona od 19.69 iz 2022, za novi planetarni rekord. Doduše, Najton je trčao i 19.49 iste godine, ali mu taj rezultat nije priznat. Videćemo da li će Goutov rekord biti ratifikovan.

On je postao šampion Australije, ispred Ejdena Marfija, koji je trčao sjajan lični rekord od 19.88, odnosno Kejleba Loa sa 20.21. Gout i Marfi su postali prvi atletičari iz zemlje kengura sa vremenom ispod 20 sekundi.

Momak poreklom iz Južnog Sudana ima samo 18 godina, ogromne sponzorske ugovore vredne više miliona dolara, a sa 16 je postao pravi hit i od tada se priča o njemu. Ipak, još uvek čekamo njegov uspeh na nekom velikom takmičenju, a njegovo vreme tek dolazi.