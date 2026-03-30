Nije reket za svakoga. Sačiji Vikeri, na primer, od ruke bolje ide držanje telefona i snimanje, a onda „serviranje sebe“. Za novac, dabome.

Da je tamnoputa Amerikanka daleko od ozbiljnog tenisa, dokazala joj je i Dona Vekić, laganom eliminacijom na startu kvalifikacija za WTA turnir u Čarlstonu koji je, uzgred rečeno, Jelena Janković osvojila 2007.

Hrvatica je ćerku bivšeg fudbalera i atletičarke poreklom iz Gvajane ekspresno poslala nazad kući na Floridu, gde je rođena maja 1995. Ništa čudno ako se zna da je Vikeri 704. na svetskoj listi - najbolji rejting 73. mesto iz 2018. - i da nikad nije osvojila WTA turnir i ima tek tri ITF titule.

Drugo kolo joj je najveći uspeh na gred slemu, poslednji put 2023. na US Openu. U karijeri je ostvarila samo jednu pobedu nad top 10 igračicom - 2018. protiv Garbinje Muguruze.

Ali zato bombastična 30-godišnjakinja, visoka 1,63 metra, ostvaruje pobede na platformi za odrasle. Pretplatnicima deli intimne snimke i fotografije, a to joj, kaže, donosi zaradu kakvu nije mogla da sanja.

- Ne zanima me šta ljudi misle o meni. To je najlakše zarađen novac u mom životu i uživam u tome. Nikad više neću pričati loše o devojkama koje su na „Onlifansu“, jer količina novca koju sam tamo zaradila za prva dva dana šokirala me je - rekla je Sačija svojevremeno.

Od tenisa je u karijeri zaradila 2.208.612 dolara, tek da se zna.

Za to vreme teniserka kraljica Arina Sabalenka je odbranila titulu u Majamiju trijumfom nad Amerikankom Koko Gof 6:2, 4:6, 6:3.

Beloruskinja je osvajanjem turnira na Floridi, kao i prethodnog u Indijan Velsu, ušla u društvo teniserki koje su uzele „Sanšajn dubl“ u istoj sezoni (Štefi Graf, Kim Klajsters, Viktorija Azarenka, Iga Švjontek).

- Uvek sam želela mesto u istoriji i sad sam to ostvarila. Veoma sam ponosna na sebe - rekla je Arina, kojoj je trijumf u Majamiju doneo 1.151.380 dolara.