I ovoga puta Nikola Jokić je blistao! Poveo je svoj tim do šeste uzastopne pobede. Srbin je meč završio sa 25 poena, 15 skokova i osam asistencija.

Denver je meč prelomio u trećoj deonici kada je postigao 40 poena.

Utakmica je u drugom poluvremenu otišla u smeru po želji Dejvida Adelmana, razlika je samo rasla, na tri minuta do kraja Nagetsi su došli do plus 20, kada je postalo jasno da je pitanje pobednika rešeno i da će Denver upisati šestu uzastopnu pobedu.

Pored već pomenutog Jokića, Džamal Marej je postigao 20 poena, dok je bio i za druge dve kolone (6 skokova, 7 asistencija). Tim Hardvej je dodao 16, a Brus Braun 15 koševa. U suprotnom taboru je Podzimski brojao do 23 poena, kao i Kristaps Porzingis.