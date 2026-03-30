Kako je smanjeno brojno stanje na treninzima Crvene zvezde, usled brojnih igrača koji su na reprezentativnoj pauzi, dobio je Dejan Stanković svojevrsno pojačanje.

Prema pisanju "Meridian sporta", sa crveno-belima trenira bivši fudbaler Rome, Novare, Pize i Kortrajka (između ostalih klubova) - Petar Golubović!

Radi se o 31-godišnjem desnom beku koji je, zanimljivo i ponikao u mlađim kategorijama Crvene zvezde odakle je otišao u "Najk akademiju" u Engleskoj, potom OFK Beograd i Romu...

Golubović se minulog leta rastao sa Himkijem, i od tada nema klub. U međuvremenu je rođeni Beograđanin radio i sa Grafičarom pod komandom Marka Neđića, tako da još uvek nije poznato kakva sudbina očekuje iskusnog defanzivca.

Tokom reprezentativne pauze priključio se treninzima pod komandom Dejana Stankovića i imaće priliku da se dokaže Zvezdinom strategu.