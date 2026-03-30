-Ja sam znao nakon drugog dana našeg treninga, kada je došao u Zagreb, da od toga neće biti ništa. Na kraju dana ja ništa loše nisam rekao. Sve što sam rekao, to je istina i to se i ostvarilo. Lepo sam mu rekao posle Vimbldona da uzme četiri meseca odmora, jer nije to samo fizički nespremnost, to je mentalna nespremnost - rekao je Ivanišević.

Nastavio je u istom ritmu.

-Kad neko ne želi da bude na terenu, imao sam i ja takvih problema. Ja sam najbolje merilo, kad sam pao na 128. mesto, čak je on bio dobro rangiran. Ja i dan danas mislim da je on dobar teniser i bio je i jeste, to su samo sitnice. Ne možeš da uspeš u današnjem tenisu ako ne želiš da budeš na terenu.

Ivaniševiću je od starta bilo jasno da njihova saradnja neće biti uroditi plodom, a Cicipas je ponovo u tim vratio svog oca Apostolosa Cicipasa.

-Juče smo se čuli, da završimo tu sagu. Lepo smo popričali, to je nešto što se vuče zadnjih desetak dana, nema zle krvi, zahvalili smo jedan drugom, on je odlučio ponovno da pokuša sa tatom. Ja iskreno, najiskrenijie ovo mislim, jedina osoba koja može njega da trenira je njegov tata - rekao je tada Goran

