Nekadašnji hrvatski teniser, Novak Đoković, ističe da Goran Ivanišević i te kako može da pomogne Arturu Fisu.

Ivanišević je u stručnom štabu francuskog igrača dva meseca.

-Goran ima mnogo iskustva i mislim da će uglavnom pomoći da se stvari malo smire, jer sam atmosferu oko Artura smatrao veoma energičnom, vatrenom - kaže Ljubičić.

Nije tajna da je Ivanišević sa Novakom Đokovićem pravio najveće uspehe.

-Goran je neko ko smiruje i veoma je objektivan. Govori vam stvari tačno onakve kakve jesu, mislim da će mu doneti pre svega smirenost. Goran je bio u živahnim okruženjima, baš kao što je od Novaka Đokovića. S tim da je Đokovićeva energija ponekad negativna. Sa Arturom nije tako. Ali, nije lako uzbuniti Gorana. Prošao je kroz mnogo toga, da biste to uradili, morate da radite stvari drugačije od pukog osvajanja ATP 500 turnira.