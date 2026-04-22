Fudbaleri OFK Beograda i Čukaričkog odigrali su večeras nerešeno bez golova na Omladinskom stadionu na Karaburmi u utakmici drugog kola plej-ofa Superlige Srbije.

OFK Beograd se nalazi na šestom mestu na tabeli plej-ofa SLS sa 44 boda, dok je Čukarički na osmoj poziciji sa 42.

Fudbaleri OFK Beograda će u narednom kolu dočekati Radnik, dok će Čukarički gostovati Novom Pazaru.