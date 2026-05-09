Sabalenka je izgubila od Sorane Kirstee - 2:6, 6:3, 7:5 posle dva sata i 15 minuta igre.

Ovo je još jedna potvrda je Beloruskinja u krizi, pošto je nedavno u četvrtfinalu Madrida izgubila od Batist.

Rumunka, kojoj je ovo poslednja sezona u karijeri, ostvarila je jednu od najvećih pobeda.

Arina je odlično otvorila meč i lako došla do prvog seta. Ipak, u nastavku preokret.

Sabalenka je bolje otvorila i drugi set, povela sa 2:0, ali je onda Kirstea osvojila šest od narednih sedam gemova i izborila set odluke.

U trećem setu je vođena velika borba, ali je više nerava imala Rumunka koja je uspela da se plasira u osminu finala.

Kirstea će u narednom kolu igrati protiv Noskove.