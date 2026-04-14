Platforma "Netfliks" najavio je dokumentarac o Rafaelu Nadalu.

Objavljen je zvanični trejler, dok će film biti "pušten" 29. maja, tokom Rolan Garosa, gde je Rafa osvojio 14 titula.

U trejleru se vidi kako Nadal igra, ali i scene iz svlačionice. Nadal govori o tome kako želi da nastavi.

- Ljudi misle da sam pobednik. Ja nisam pobednik, ja sam takmičar. Ono što me je uvek motivisalo je želja da nastavim da se borim. Ne možeš biti veliki šampion ako ne radiš zaista teške stvari - rekao je Nadal.

Serija, od četiri epizode, prikazaće dosad neviđene arhivske snimke, ali i ekskluzivni pristup Nadalu i užem krugu ljudi tokom njegove poslednje godine na Turu, 2024.